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برشلونة يمزق شباك سوسييداد

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سوسييداد برشلونة
من لقاء سوسييداد وبرشلونة

برشلونة يمزق شباك سوسييداد

مدريد - د ب أ

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فاز برشلونة على مضيفه ريال سوسييداد 4- 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت فوز فياريال على أتلتيكو مدريد 2 - صفر وأتلتيك بلباو على فالنسيا 1 - صفر.

وسجل أهداف برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي (هدفين) في الدقيقتين الأولى و68 وعثماني ديمبلي في الدقيقة 66 وأنسوماني فاتي في الدقيقة 79 ، فيما سجل هدف ريال سوسييداد أليكسندر إيساك في الدقيقة السادسة.

ورفع برشلونة رصيده إلى أربع نقاط، حيث تعادل مع رايو فايكانو سلبيا في الجولة الأولى، فيما توقف رصيد ريال سوسييداد عند ثلاث نقاط حصدها من الفوز على قادش 1 - صفر.

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