برشلونة يمزق شباك سوسييداد

فاز برشلونة على مضيفه ريال سوسييداد 4- 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت فوز فياريال على أتلتيكو مدريد 2 - صفر وأتلتيك بلباو على فالنسيا 1 - صفر.
وسجل أهداف برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي (هدفين) في الدقيقتين الأولى و68 وعثماني ديمبلي في الدقيقة 66 وأنسوماني فاتي في الدقيقة 79 ، فيما سجل هدف ريال سوسييداد أليكسندر إيساك في الدقيقة السادسة.
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ورفع برشلونة رصيده إلى أربع نقاط، حيث تعادل مع رايو فايكانو سلبيا في الجولة الأولى، فيما توقف رصيد ريال سوسييداد عند ثلاث نقاط حصدها من الفوز على قادش 1 - صفر.
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