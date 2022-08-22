بيدري عن ليفاندوفسكي : كأنه في العشرين من عمره

أثنى بيدرو غونزاليز لوبيز "بيدري" بشكل كبير على النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي زميله بفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، بعدما سجل ليفاندوفسكي ثنئاية في المباراة التي انتهت بالفوز على ريال سوسييداد 4 - 1 يوم الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني.

وبعد التعادل السلبي المخيب للأمال أمام رايو فايكانو في المرحلة الأولى من الدوري، حقق برشلونة فوزا كبيرا خارج ملعبه وقد افتتح ليفاندوفسكي التسجيل للفريق بعد 44 ثانية فقط من بداية المباراة.

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وتعادل ألكسندر إيساك لريال سوسييداد الذي صنع أكثر من فرصة بعدها للتقدم، لكن مشاركة أنسو فاتي في الشوط الثاني أثرت بشكل واضح على أداء برشلونة ومهدت الطريق لتحقيق فوزه الأول في الموسم.

وأهدى فاتي تمريرة حاسمة لعثمان ديمبلي ليسجل الهدف الثاني لبرشلونة ثم ساعد ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الثاني له والثالث للفريق، قبل أن يسجل فاتي بنفسه الهدف الرابع للفريق.

وجاء الفوز ليكون الأول لبرشلونة بعد ثلاث مباريات متتالية لم يتمكن من الفوز فيها، بحساب نتائج الموسم الماضي.

ورغم أن ثنائية ليفاندوفسكي جاءت يوم احتفاله بعيد ميلاده الرابع والثلاثين، يرى بيدري أن النجم البولندي يبدو أكثر شبابا.

وقال بيدري في تصريحات لقناة "موفيستار" الإسبانية عقب المباراة : حتى لو كان عمره 34 عاما، يبدو كأنه في العشرين من عمره. كم الأهداف الذي يسجله يبدو جنونيا، والأهم من ذلك هو كيفية عمله من أجل الفريق، فهو يساعدنا كثيرا.

ولم يحمل أداء برشلونة في الشوط الأول الكثير من الإثارة، لكن تبديلات المدير الفني تشافي كانت حاسمة، ويرى المدرب أن الفوز عزز الأسلوب الذي يريد أن يطبقه الفريق في اللعب.

وقال تشافي: تحدثنا بين الشوطين حول ضرورة الضغط الهجومي في المساحات بشكل أكبر. نتيجة الأسبوع الماضي كانت صدمة وهذا الفوز يعزز موقفنا لأنه يجسد الإصرار والحماس.