توخيل: يمكننا هزيمة ليدز بنفس التشكيلة

قلل توماس توخيل مدرب تشيلسي من الحاجة إلى لاعبين جدد عقب الخسارة 3-صفر من ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد قائلا إن الفريق الحالي كان يمكنه الفوز باللقاء.



وفي وقت سابق قال توخيل إن تشيلسي يتطلع لتعزيز صفوفه قبل نهاية فترة الانتقالات بضم قلب دفاع ومهاجم على رأس الأولويات لكن لن يصيبه هوس الشراء.



ورغم التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي من نابولي كان الراحلين عن دفاع تشيلسي أكثر من الوافدين، حيث فقد جهود أنطونيو روديغر وأندرياس كريستنسن.



وأضاف توخيل: فترة الانتقالات لا تزال مفتوحة ونحتاج للتركيز فيما نملكه وفيما يمكننا فعله.



واستقبل تشيلسي هدفين في غضون خمس دقائق بالشوط الأول وأنهى اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد كوليبالي.



وواصل المدرب الألماني: كل شيء كان يسير على ما يرام ولا زلت أؤمن بأننا يمكننا الفوز على ليدز بنفس التشكيلة، يتعلق الأمر بأخطائنا أكثر من تقدير الآخرين.



وأكد أن الهزيمة لم تصدمه بعد أداء قوي خلال التعادل 2-2 مع توتنهام هوتسبير في الأسبوع الماضي.



وتابع: لا يوجد وقت للشعور بالصدمة، لمدة 20 دقيقة كنا في صدمة لكننا فعلنا أشياء منحتنا سيطرة وفرصا لخلق محاولات أكثر، لم نكن تحت ضغط ولم نكن في حالة فوضى.

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