روما يهزم كريمونيزي ويقاسم نابولي وإنتر صدارة الدوري

اقتسم روما صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مع نابولي وإنتر ميلان بعد فوزه على ضيفه كريمونيزي 1 - صفر يوم الاثنين في المرحلة الثانية.
ويدين روما بالفضل في هذا الفوز للمدافع الإنجليزي كريس سمالينغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65.
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ورفع روما رصيده إلى ست نقاط متأخرا بفارق الأهداف عن نابولي وإنتر ميلان وظل كريمونيزي في المركز السابع عشر بدون رصيد.
واستهل روما مشواره بالفوز على مضيفه ساليرنيتانا بهدف دون رد في الوقت الذي خسر فيه كريمونيزي أمام مضيفه فيورنتينا 2 - 3.
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