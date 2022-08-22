صلاح: ماني ليس منافساً لي.. أهدافي تتحدث عن نفسها

أكد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أنه لا يرى أي منافسة بينه وبين زميله السابق السنغالي ساديو ماني، مشيراً إلى أنه سجل أهدافاً أكثر من الأخير الموسم الماضي قبل رحيله إلى بايرن ميونخ الألماني الشهر الماضي.

وانتقل ساديو ماني إلى بايرن ميونخ الألماني عقب خسارة ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، بينما جدد محمد صلاح عقده مع النادي لـ3 مواسم إضافية.

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وقال صلاح في حوار مع شبكة "سكاي سبورتس" نشر يوم الاثنين: لم أر أن هناك أية منافسة بيني وبين ساديو ماني قبل رحيله، سجلت أهدافاً أكثر منه وقدمت تمريرات حاسمة تفوق ما قدم في الموسم الماضي، ليس هناك شيئ شخصي بيني وبين ساديو، لكن أهدافي مختلفة، أحددها قبل بداية كل موسم، ولا أهتم بمن هو جانبي لأن تركيزي الكامل على أهدافي.



ولعب صلاح وماني سوياً في ليفربول بين 2017 و2022 وقادا الفريق إلى تحقيق بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020 وبطولة دوري أبطال أوروبا.

واشتعلت المنافسة الشخصية بين النجمين مطلع العام الجاري، إذ فاز منتخب السنغال بقيادة ماني على منتخب مصر ومحمد صلاح في نهائي كأس أمم إفريقيا بركلات الترجيح، قبل أن يعود ماني إلى قيادة منتخب بلاده لكأس العالم 2022 على حساب منتخب مصر وصلاح نفسه في تصفيات المونديال عن قارة إفريقيا.