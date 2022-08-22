مورينيو: فينالدوم تعرض لإصابة خطيرة.. وهؤلاء حثالة

قال نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين إن لاعب الوسط جورجينيو فينالدوم أصيب بكسر في الساق مما يثير الشكوك حول مشاركته مع منتخب هولندا في كأس العالم التي ستنطلق في قطر بعد ثلاثة أشهر.
وأصيب فينالدوم، المعار من باريس سان جيرمان، بكسر في الساق خلال التدريبات وذكرت تقارير إعلامية أن الإصابة جاءت جراء كرة مشتركة مع لاعب روما الشاب فيلكس أفينا جيان.
وقال روما في بيان: عقب إصابة تعرض لها أثناء التدريبات، خضع جورجينيو فينالدوم لفحوص طبية أكدت وجود كسر في الساق اليمنى. سيخضع اللاعب لمزيد من الفحوص في الأيام المقبلة.
ولم يكشف روما عن مدة غياب فينالدم.
وأضاف جوزيه مورينيو مدرب روما: في أسبوعين فقط أصبح جيني فينالدوم واحدا منا بسبب خصاله الإنسانية وقدراته الفنية التي نعرفها بالفعل. للأسف، في حادث مؤسف للغاية تعرض لإصابة خطيرة ستبعده عن اللعب لفترة طويلة.
وذكرت قناة "سكاي سبورت" إيطاليا أن المزيد من الفحوص خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة ستحدد ما إذا كان اللاعب سيحتاج إلى جراحة.
ودافع مورينيو عن أفينا جيان قائلا: أولئك الذين أطلقوا شائعات بأن طفلا كبيرا مثل فيلكس يمكن أن يكون مسؤولا عما حدث هم حثالة حقيقية.
وأوقعت القرعة هولندا، التي لم تتأهل لنهائيات كأس العالم 2018، في المجموعة الأولى إلى جانب الدولة المضيفة قطر والإكوادور والسنغال. وستخوض أولى مبارياتها بالمجموعة أمام السنغال في 21 نوفمبر.
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