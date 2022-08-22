ميسي يهدد كريستيانو رونالدو

بهدفه الذي سجله في مرمى ليل، يوم الأحد، بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على بعد 42 هدفاً عن كريستيانو رونالدو الذي يتواجد في صدارة قائمة الهدافين في تاريخ كرة القدم.

وتفوق باريس سان جيرمان بسبعة أهداف لهدف على منافسه ليل ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، وأحرز نجمه ميسي الهداف الثاني في اللقاء.

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وبحسب تقرير "آس" الإسبانية، تجاوز لاعب برشلونة السابق رقم البرازيلي روماريو وأصبح ثالث هداف في التاريخ بـ "773 هدفا".

وخلال 4 مباريات رسمية مع فريق العاصمة الفرنسية، تمكن البالغ من العمر "35 عاما" تسجيل 4 أهداف للفريق على عكس بدايته في الموسم الماضي، ليصل إلى 773 هدفا أحرزهم طوال مسيرته "672 بقميص برشلونة و86 مع منتخب الأرجنتين، و15 هدفا مع باريس سان جيرمان.

وسيكون النمساوي/التشيكوسلوفاكي جوزيف بيكان، الهدف التالي لميسي الذي يملك في رصيده 803 أهداف، وفي حال تفوقه على اللاعب المدرج في قائمة "فيفا" لأفضل 50 لاعباً في القرن العشرين، فسيكون أمامه منافسه كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد.

ويتصدر الدولي البرتغالي القائمة "815 هدفا"، وسيستمر التنافس بينه وبين الأرجنتيني على الرغم من أن كلاهما وصل بالفعل إلى المرحلة الأخيرة من مسيرتهما.