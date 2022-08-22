هدافة إنجلترا التاريخية تعلن اعتزالها

قررت المهاجمة إلين وايت (33 عاما) الهدافة التاريخية لإنجلترا الاعتزال يوم الاثنين بعد تحقيق حلمها في أن تصبح بطلة أوروبا الشهر الماضي.
وسجلت وايت 52 هدفا لإنجلترا في 113 مباراة منذ ظهورها الأول في 2010. وسجلت هدفين في بطولة أوروبا في إنجلترا الشهر الماضي حيث فاز البلد المضيف باللقب بعد انتصاره على ألمانيا في النهائي ليحقق أول ألقابه الكبرى.
وقالت وايت في بيان: كان هذا أحد أصعب القرارات في حياتي لكنني أعلم أنه القرار الصحيح بالنسبة لي. هذا القرار أردت اتخاذه بشروطي. هذا هو الوقت المناسب لي لأقول وداعا لكرة القدم ومشاهدة الجيل القادم وهو يتألق.
وواصلت: لقد كان شرف لي وفخر كبير ممارسة هذه اللعبة خاصة تمثيل منتخب إنجلترا الذي سيظل دائما أعظم هدية. تحققت أحلامي في 31 يوليو بالفوز ببطولة أوروبا وأن أصبح بطلة لأوروبا.
كما أكد ناديها مانشستر سيتي أنها اعتزلت كرة القدم، إذ قال: شكرا لك إلين على كل ما فعلتيه خلال فترة وجودك في سيتي. الجميع في النادي يتمنى لك كل التوفيق في المستقبل.
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