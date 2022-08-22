يونايتد يتسهدف التعاقد مع الحارس الألماني تراب

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم يسعى إلى ضم كفين تراب حارس مرمى آينتراخت فرانكفورت الألماني.
وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن "الشياطين الحمر" قدموا بالفعل عرضا للحصول على خدمات الحارس الألماني الدولي (32 عاماً).
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وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل من النادي الإنجليزي على البداية السيئة في الموسم الجديد للدوري ولتعزيز دفاع الفريق.
ويرتبط تراب مع فرانكفورت بعقد يستمر حتى نهاية يونيو 2024.
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