ألميريا يتعادل مع إلتشي في الدوري الإسباني

خيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على مباراة إلتشي مع ضيفه ألميريا يوم الاثنين في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم النيجيري عمر صادق بهدف لألميريا في الدقيقة 23 لكن أليكس كويادو أدرك التعادل لإلتشي في الدقيقة 30.

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وتعرض ألميريا لصدمة قوية تمثلت في طرد أليكس سينتييس ليلعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 32.

وحصد التشي وألميريا أول نقطة لهما هذا الموسم بعد أن خسر كلاهما في الجولة الأولى.