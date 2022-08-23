إيمري لا يستبعد انتقال فويث إلى برشلونة

أكد أوناي إيمري المدير الفني لفريق فياريال الإسباني لكرة القدم، أنخوان فويث لاعب الفريق يريد البقاء في فياريال ولكنه يعلم أنه من الممكن أن ينضم لبرشلونة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية.



واستهدف برشلونة التعاقد مع المدافع فويث بعدما فشل في التعاقد مع سيزار أزبيليكويتا، الذي قرر البقاء في تشيلسي.



وأعاد إيمري التأكيد بأن مدافع توتنهام السابق فويث لا يسعى للرحيل، ولكن مدرب فياريال يتقبل أنه لا يوجد أي ضمانات لبقائه.



وقال إيمري لشبكة "كادينا سير" : اهتمام برشلونة حقيقي. إنه مركز يحتاجون إليه، وهو لاعب يتناسب معهم. المشكلة تكمن في رغبة اللاعب بالانتقال لبرشلونة أم البقاء، قال لي دائما أنه سعيد للغاية.



وأضاف :خوان لا يفكر في المغادرة ويريد البقاء. من هنا، لا أعلم إلى أي مدى ستسير الأمور بطريقة أو أخرى.



وأكد : إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، ونضج كثيرا في السنوات الأخيرة. لا استبعد حدوث أي مفاجأة ضدنا في أي لحظة، ولكن أكثر شيء طبيعي هو بقاءه في فياريال.

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