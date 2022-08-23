تن هاغ يشيد بروح مانشستر يونايتد

حقق الهولندي إيريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما تغلب 2-1 على ليفربول الاثنين، وكال المديح لنهج فريقه.



وبدا يونايتد مختلفا تماما عن الفريق الذي تلقى هزيمة مذلة 4-صفر في ملعب برنتفورد الأسبوع الماضي بعد الخسارة أمام برايتون آند هوف ألبيون في افتتاح الدوري.



وترك مدرب أياكس أمستردام السابق الثنائي هاري ماغواير وكريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء، وأتى قراره بالاعتماد على لاعبين أصحاب سرعة في الهجوم وخط دفاع جديد ثماره.



وقال تن هاغ: يمكننا التحدث عن الأمور الخططية، لكن الأمر يتعلق بالنهج. اللاعبون تواصلوا بشكل جيد ولعبوا بروح قتالية، أردت نهجا مختلفا وهذا ما حدث على أرض الملعب. إنها البداية فقط، يمكننا اللعب بهدوء أكبر وأن نكون أكثر خطورة. امتلاك روح جيدة وأن نكون فريقا بحق وهذا ما شاهدناه اليوم.



وأحرز ماركوس راشفورد هدفه الأول في الدوري منذ يناير كانون الثاني، بعد افتتاح زميله في المنتخب الإنجليزي جيدون سانشو التسجيل رغم معاناته مؤخرا.



وأضاف تن هاغ: أنا سعيد بهدفي راشفورد وسانشو، برونو فرنانديز تحمل المسؤولية وشارة القيادة شجعته.



وختم: أنا سعيد بالأداء، لكن علينا تقديمه في كل مباراة وليس فقط أمام ليفربول. كل مباراة في الدوري صعبة، ونحن بحاجة لأداء قوي في كل مباراة. مرة أخرى أؤكد أن الأمر يبدأ بالروح.

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