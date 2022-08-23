جماهير ليفربول بغضب: رحيل ماني كشف مستوى صلاح

اعترف مشجعو ليفربول الإنجليزي في مواقع التواصل الاجتماعي عقب خسارة الفريق أمام مانشستر يونايتد 2-1 يوم الاثنين بافتقاد "الحمر" لساديو ماني، إذ رأى بعضهم أن النجم المصري محمد صلاح كان يستفيد من تواجد زميله السنغالي قبل رحيل الأخير إلى بايرن ميونخ الألماني الشهر الماضي.

وخسر ليفربول مباراة مانشستر يونايتد يوم الاثنين بهدفي جيدون سانشو وماركوس راشفورد مقابل هدف لمحمد صلاح الذي بات ثاني هدافي ليفربول تاريخياً في بطولة الدوري الإنجليزي.

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وكتب أديليكي بولانلي عبر "تويتر": ساديو ماني يتألق في ألمانيا بعيداً عن صلاح، لكن لا يمكن قول المثل عن المصري في ليفربول.

وأشار آخر: متى علينا الاعتراف بأن ساديو ماني كان يحمل ليفربول بأكمله وليس محمد صلاح؟.



ويرى ألبرت نات هايد أن الاستغناء عن ماني لمصلحة بايرن ميونخ من أكبر الأخطاء التي ارتكبها ليفربول، وقال: سيستوعب مشجعو ليفربول قريباً أن قرار التخلي عن ساديو ماني هو أكبر خطأ ارتكبه النادي في عهد يورغن كلوب.

بينما يرى آخر أن كلوب استهان بتأثير ماني على ليفربول عندما وافق على رحيله، بينما كشف انتقال السنغالي إلى بايرن الكثير من المشاكل في الفريق.

وانتقد أحد مشجعي ليفربول مستوى صلاح في المباراة الكبيرة، وكتب: الهولندي مالاسيا حجّم صلاح في المباراة، لقد كان ماني هو القطعة الهامة في الهجوم وهو ما يفقده الفريق الآن.



وكتب الدولي الإنجليزي السابق دارين بنت لاعب توتنهام: ليفربول يعاني من إصابات مختلفة، لكنه في ذات الوقت يفتقد إلى ساديو ماني.

ووضعت الهزيمة ليفربول في المركز 16 بنقطتين فقط بعد مرور 3 جولات من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، فيما يتألق ماني حالياً في ألمانيا بعد تسجيله هدفين في فوز بايرن ميونخ على بوخوم يوم الأحد بالدوري الألماني.

