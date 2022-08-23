رئيس سيتي التنفيذي: برناردو لن ينتقل إلى برشلونة

أكد فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن لاعب خط الوسط برناردو سيلفا سيستمر ضمن صفوف الفريق رغم رغبة برشلونة الإسباني في التعاقد معه.

ونشط برشلونة بشكل كبير في سوق الانتقالات، في إطار مساعيه لتقليص الفجوة التي تفصله عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتوج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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وتعاقد برشلونة بالفعل مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وجول كوندي وأندرياس كريستنسن وفرانك كيسي، كما يتطلع إلى ضم ماركوس ألونسو من تشيلسي الإنجليزي.

ويأمل برشلونة في ضم برناردو سيلفا، الذي رفض في وقت سابق من أغسطس الجاري استبعاد رحيله عن مانشستر سيتي، قائلا إن مانشستر سيتي يعرف ما يريده.

وقد يظهر سيلفا على ملعب "كامب نو" الأربعاء في المباراة الودية المقررة بين برشلونة ومانشستر سيتي لجمع أموال لمكافحة مرض التصلب الضموري الجانبي، لكن سوريانو أكد أن لاعب خط الوسط البرتغالي لن يرحل للانضمام إلى برشلونة.

وقال سوريانو في تصريحات لبرنامج "الشرينغيتو": بالطبع، يمكنني قول إن برناردو سيلفا سيظل في مانشستر سيتي.

كذلك أكد بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، في أكثر من مناسبة، رغبته في بقاء برناردو سيلفا ضمن صفوف الفريق.



ولعب سيلفا 50 مباراة مع مانشستر سيتي في كل المسابقات في الموسم الماضي، وسجل 13 هدفا للفريق وصنع سبعة أهداف.