رينجرز يستبعد هداف الفريق أمام أيندهوفن بسبب سلوكه

استبعد ألفريدو موريلوس من قائمة فريق رينجرز الإسكتلندي في مباراته الحاسمة أمام أيندهوفن المقرر إقامتها يوم الأربعاء في الدور المؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن المدرب جيوفاني فان برونكهورست استبعد المهاجم الكولومبي بسبب عدم جاهزيته بدنيا وأسباب أخرى من بينها سلوكه وعقب مناقشة دعم العديد من اللاعبين قرار المدرب وتم إيقاف مفاوضات التجديد.

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وحصل موريلوس، 26 عاما، الذي عاد مؤخرا من فترة غياب طويلة بسبب إصابة في الفخذ على البطاقة الحمراء بعد 13 دقيقة من دخوله كبديل في المباراة التي تعادل فيها رينجرز مع هيبرنيان 2 - 2 يوم السبت الماضي في الدوري الاسكتلندي.

ويسعى رينجرز للعبور لدور المجموعات بدوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2010 - 2011 رغم أن رينجرز، وصيف الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، لديه الكثير من العمل للقيام أمام أيندهوفن بعد أن تعادلا ذهابا 2 - 2 في ملعب إيبروكس.

وسيخوض فان برونكهورست المباراة معتمدا مرة أخرى على المهاجم المنضم حديثا للفريق أنطونيو تشولاك في المباراة التي تقام بهولندا وسجل المهاجم الكرواتي أربعة أهداف في آخر خمس مباريات، واستطاع أن يبقي موريلوس على مقاعد البدلاء.