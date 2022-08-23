عودة الحياة إلى كرة القدم الأوكرانية

تعادل شاختار دونيتسك دون أهداف مع ميتاليست 1925 في الاستاد الأولمبي الفارغ في كييف يوم الثلاثاء حيث عادت منافسات كرة القدم الرسمية إلى أوكرانيا مع انطلاق الموسم الجديد للدوري المحلي الممتاز في البلاد.
وتم تحديد موعد انطلاق الجولة الافتتاحية للموسم لتتزامن مع احتفال أوكرانيا بيوم العلم الوطني.
وكانت هذه أول مباراة رسمية للفريقين منذ تسعة أشهر. وبينما كانت هناك علامات واضحة على تأثر اللاعبين بفترة التوقف الطويلة كاد شاختار أن يخطف الفوز لكن ميخايلو مودريك سدد في العارضة.
لكن المباراة لم تتوقف على الأقل بسبب صفارات الإنذار التي تحذر من غارات جوية يوميا.
وتأهل شاختار مباشرة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد أن كان يتصدر الترتيب عندما تم تعليق موسم 2021-2022 للدوري الأوكراني.
وسينتظر الآن معرفة قرعة البطولة يوم الخميس وسيخوض مبارياته المقررة على أرضه خارج البلاد في بولندا.
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