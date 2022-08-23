فان نيستلروي يأمل الإبقاء على "هدف" مانشستر يونايتد

يأمل رود فان نيستلروي المدير الفني لفريق أيندهوفن الهولندي لكرة القدم أن يتمكن ناديه من التصدي لرغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع كودي غاكبو حيث أثنى على اللاعب الهولندي الدولي لأنه حافظ على تركيزه وسط تكهنات واسعة النطاق بشأن رحيله عن الفريق.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع ليساندرو مارتينيز، وكريستيان إيركسن وتايرل مالاسيا وكاسيميرو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن التقارير تشير إلى أن إيريك تين هاغ مدرب الفريق يبحث في بلاده عن التعاقد مع جناح.

مادة اعلانية

وتشير التقارير إلى أن أنتوني لاعب أياكس الذي لم يشارك في المباراة التي فاز فيها أياكس على سبارتا روتردام 1 - صفر وغاكبو نجم أيندهوفن من بين المرشحين للانضمام لمانشستر يونايتد.

وسجل غاكبو 21 هدفا خلال 47 مباراة في كافة المسابقات مع أيندهوفن في الموسم الماضي، ومن المتوقع أن يشكل اللاعب منافسة مع ماركوس راشفورد وجادون سانشو إذا انضم لمانشستر يونايتد.

ولكن فان نيستلروي، الذي سجل 95 هدفا لمانشستر يونايتد خلال خمس سنوات سابقة لعبها مع الفريق، يأمل في إبقاء اللاعب البالغ من العمر 23 عاما مع أيندهوفن.

وكشف فان نيستلروي "كانت هناك شائعات لفترة طويلة. بكل وضوح نحن نريد بقائه أنا أعمل معه منذ ثمانية أسابيع ولم أر أي لحظة تظهر وجود اختلاف في سلوكه، هذا شيء رائع من شخص في مثل عمره".

ويلتقي أيندهوفن مع رينجرز في إياب الدور المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب إيبروكس انتهت بالتعادل 2 - 2.