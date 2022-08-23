كلوب: أشعر بالقلق.. هدف يونايتد جاء من تسلل

اعترف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي بأنه يشعر بالقلق بعد خسارة فريقه يوم الاثنين أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، ليبقى بلا فوز بعد مرور 3 جولات من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب بعد المباراة: صعب في ظل الإصابات. مررنا بأسبوع بوجود 14 أو 15 لاعبا فقط والآن علينا التأكد من عدم تعرضهم لإصابات. يجب علينا الفوز بتلك المباريات. أعلم أن الأمر يبدو ساذجا لكنه كما أراه.



وواصل: أنا قلق بشأن موقفنا، لكن هذا هو وضعنا الحالي. سنستعد لبورنموث يوم السبت ثم نيوكاسل يوم الأربعاء.



وعاد كلوب للحديث عن المباراة وقال: لم نقدم أداء مثاليا، كان من الواضح أن يونايتد كان الأفضل، لكننا لسنا جاهزين بنسبة مئة في المئة.



وأضاف المدرب الألماني: كان علينا محاولة العودة وهذا ما لا تريده. الأمر كان صعبا في ظل الهجمات المرتدة ليونايتد. الهدف الثاني جعل الأمور صعبة، لكنه جاء من تسلل، علينا العمل بما لدينا.