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هدف صلاح لا يكفي لإنقاذ ليفربول من الخسارة أمام يونايتد

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مانشستر يونايتد ليفربول
لقطة هدف صلاح

هدف صلاح لا يكفي لإنقاذ ليفربول من الخسارة أمام يونايتد

مانشستر- د ب أ

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سجل مانشستر يونايتد فوزه الأول هذا الموسم وتغلب على ضيفه ليفربول 2 -1 يوم الاثنين في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر بهدف سجله جادون سانشو في الدقيقة 16 بعدما تلقى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء من أنتوني إيلانغا وراوغ جيمس ميلنر بشكل رائع قبل أن يسدد الكرة على يمين حارس ليفربول إلى داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني لمانشستر إثر تمريرة من انتوني مارسيال انفرد على أثرها راشفورد بحارس ليفربول وسدد على يمينه إلى داخل الشباك.

ورد المصري محمد صلاح بهدف لليفربول في الدقيقة 82 من متابعة بالرأس لتسديدة فابيو كارفاليو التي أبعدها حارس مانشستر.

واستهل مانشستر مشواره هذا الموسم بالخسارة أمام مضيفه برايتون 1 - 2 ثم سقط أمام ضيفه برينتفورد صفر- 4 أما ليفربول فتعادل في مباراته الأولى مع مضيفه فولهام 2 -2 ثم تعادل مع ضيفه كريستال بالاس 1 -1.

وحصد مانشستر أول ثلاث نقاط له ليتقدم للمركز الرابع عشر بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز السادس عشر.

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