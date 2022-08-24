الاتحاد الألماني ينقل مباراة الكأس إلى ملعب لايبزيغ

-

قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء إقامة مباراة لايبزيغ في الدور الأول لكأس ألمانيا أمام تيوتونيا أوتنسن المنتمي لدوري الدرجة الرابعة على أرض الأول الأسبوع المقبل بعد أن تضررت أرضية استاد بول غريفزو في ديساو عمدا جراء مواد كيماوية.



وبات من الصعب اللعب في استاد بول غريفزو بعد أن رش مجهولون مواد كيماوية على العشب ليتحول من اللون الأخضر إلى البني.



واتخذ الاتحاد الألماني قرارا نادرا بتغيير ملعب الفريق المضيف للمباراة المقررة في 30 أغسطس لتقام الآن على أرض لايبزيغ، بعدما كان مقرراً أن يستضيف تيوتونيا المباراة.



وقال الاتحاد الألماني في بيان: بسبب الموعد الوشيك للمباراة لم يكن من الواقعي البدء في البحث عن ملعب جديد خاصة أن عملية الاختيار تتضمن الكثير من المعايير لاستضافة مباراة في الكأس.



وكان العثور على ملعب لمواجهة لايبزيغ مشكلة كبيرة بالفعل لفريق تيوتونيا المنتمي لمدينة هامبورج حيث أن ملعبه المفروش بالعشب الصناعي غير مؤهل لاستضافة مباريات في الكأس.



ورفض فريقا هامبورغ وسانت باولي السماح له باستخدام ملعبيهما لمباراة الكأس قبل اختيار ديساو التي تبعد 400 كيلومتر.

مادة اعلانية