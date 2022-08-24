السعودية ترحب بمشجعي مونديال 2022

رحبت وزارة الخارجية السعودية يوم الأربعاء بجميع حاملي بطاقة "هيا" لمشجعي بطولة كأس العالم في قطر 2022 في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
ونشرت وزارة الخارجية بيانا يوضح تفاصيل آلية التقديم على التأشيرة: تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب السعودية بجميع حاملي بطاقة "هيا" لمشجعي بطولة كأس العالم 2022 والتي ستقام في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، حيث ستتيح الوزارة طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى السعودية وفقاً للضوابط التالية.
وأضاف البيان: السماح لحاملي بطاقة هيا بالدخول للسعودية قبل انطلاق كأس العالم بعشرة أيام بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات وستقوم الوزارة بالإعلان لاحقاً عن كيفية تقديم طلب تأشيرة وآلية الحصول عليها، ويمكن للحاصلين على تأشيرة الدخول الإقامة في السعودية 60 يوماً ويحق للحاصلين على التأشيرة الدخول إلى السعودية والخروج منها خلال مدة الصلاحية ولا يشترط الدخول المسبق لدولة قطر والحصول على تأمين طبي قبل القدوم للسعودية.
وستقام بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.
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