بنفيكا يتأهل إلى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا

تأهل بنفيكا حامل اللقب مرتين الى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023 بفوزه 3-صفر على ضيفه دينامو كييف الأوكراني في لشبونة يوم الثلاثاء في إياب الدور الفاصل من التصفيات.

وكان بنفيكا تفوق 2-صفر ذهابًا يوم الاربعاء الفائت في المباراة التي أقيمت في بولندا.

مادة اعلانية

على ملعبه في لشبونة، سجل أهداف بطل أوروبا عامي 1961 و1962 الارجنتيني نيكولاس أوتاميندي (27)، رافا سيلفا (40) والبرازيلي دافيد نيريس (42) وكان بلغ الموسم الماضي ربع نهائي البطولة القارية الأم قبل أن يخرج ضد ليفربول الانجليزي.

وتأهل أيضًا فيكتوريا بلزن التشيكي بفوزه 2-1 على ضيفه قره باغ الأذربيجاني بعد تعادلهما سلبًا ذهابًا في باكو سجل للفائز يان كوبيتش (58) ويان كليمينت (73)، فيما سجل للخاسر فيليب أوززبيتش (38).

كما تأهل مكابي حيفا الاسرائيلي بعد تعادل قاتل 2-2 جاء من هدف عكسي ضد مضيفه النجم الأحمر الصربي، بعد تفوقه عليه 3-2 ذهابًا.

وسجل البديل ميلان بافكوف هدفًا في مرمى فريقه في الدقيقة 90 ليؤهل الفريق الاسرائلي الى دور المجموعات بعد أن كانت المباراة في طريقها للتمديد.

وكان الفريق الصربي تقدم في العاصمة بلغراد عبر ألكسندر بيشيتش (27) والمونتينيغري ميركو إيفانيتش (43). وقلّص السويدي دانيال سوندغرين الفارق للضيوف قبل الاستراحة (45+5).

ويكتمل الاربعاء عقد الفرق المتأهلة الى دور المجموعات، إذ يلعب دينامو زغرب الكرواتي مع بودو/غليمت النروجي، طرابزون سبور التركي مع أف سي كوبنهاغن الدنماركي وأيندهوفن الهولندي مع رينجرز الاسكتلندي على أن تقام القرعة يوم الخميس.