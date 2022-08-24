توني كروس: لست نادماً على قرار الاعتزال الدولي

لا يشعر توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني بالندم على قرار اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا، والذي اتخذه العالم الماضي، مشيراً إلى أنه كأن ينوي الابتعاد عن المنتخب عقب المشاركة المخيبة في كأس العالم الأخيرة بروسيا 2018.

وأعلن كروس اعتزاله الدولي العام الماضي عقب خروج منتخب ألمانيا من ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا "يورو 2020" أمام المنتخب الإنجليزي، وخاض 106 مباريات دولية كما فاز بكأس العالم 2014 مع منتخب بلاده على حساب الأرجنتين.

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وقال توني (32 عاماً) الفائز بكأس دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد 5 مرات في جلسة أسئلة عبر #KROSS90: لم تكن هناك لحظة شككت فيها بقرار الاعتزال الدولي، الحقيقة أنني كنت مستعداً لذلك.

وأضاف: فكرت بالفعل في الاعتزال بعد كأس العالم 2018 وتحدثت كثيرًا مع المدرب حينها يواكيم لوف حول هذا الموضوع.