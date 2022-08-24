رئيس بايرن الشرفي: ماني لا يشرب الكحول.. وصورته مناسبة

اعتبر أولي هونيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ أن التعاقد مع السنغالي ساديو ماني مناسب جداً لصورة النادي البافاري كونه لا يشرب الكحول وحياته تتمحور حول كرة القدم.

وقال هوينيس في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" :ماني لا يشرب الكحول، وحياته بأكملها تتمحور حول كرة القدم. هو لاعب الأحلام بالنسبة للفريق ولصورتنا الخارجية.

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وأثنى أولي على حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي، مشيراً إلى أنه سبب التعاقد مع النجم السنغالي، وقال: حينما تحدث حسن عن الصفقة مع المجلس الإشرافي، قلت يمكنك شراءه دون إذن منا، ما فعله حسن عمل رائع.

وأثيرت حالة من القلق لدى جماهير بايرن ميونخ بعد رحيل نجم الهجوم روبرت ليفاندوفسكي عن الفريق، لكن النادي البافاري قدم عروضا مبهرة خلال هذا الموسم حتى الآن مستفيدا من تألق ماني.