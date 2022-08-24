قضية توخيل وكونتي.. الألماني سبب المشادة

اتهم الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، بأنه السبب في مشادته مع الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق توتنهام، حيث نُظر إلى سلوكه على أنه كان مستفزا للغاية.
واعترف كلا الرجلين بسوء السلوك في المنطقة الفنية خلال مصافحتهما بعد نهاية المباراة التي شهدت تعادل الفريقين 2 - 2 في ملعب "ستامفورد بريدج" يوم 14 أغسطس الجاري.
وقال توخيل، الذي تم تغريمه 35 ألف جنيه إسترليني وتعرض للإيقاف لمدة مباراة واحدة، إنه جذب يد كونتي لأنه شعر بعدم احترام الأخير له من خلال عدم النظر إليه، ليتطور الأمر إلى مشاجرة بين اللاعبين من كلا الفريقين.
وفي تفسيرها للعقوبات الموقعة، ذكرت لجنة مستقلة من الاتحاد الإنجليزي للعبة، أن سلوك المدرب الألماني لم يكن له ما يبرره.
وأضافت اللجنة: كان من الواضح أن توماس توخيل هو الذي تسبب في حدوث مواجهة بينه وبين أنطونيو كونتي بعدما اختار جذب يد المدرب وإعادتها مرة أخرى بعد مرور كونتي به. ولو لم يفعل توماس ذلك، لما حدثت المواجهة بينهما والمعركة التي أعقبت ذلك.
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