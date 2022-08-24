هافيرتز: استمتعت بـ"مشادة" توخيل وكونتي

كشف الألماني كاي هافيرتز مهاجم فريق تشيلسي، أنه استمتع بالمشادة التي حدثت بين مدربه ومواطنه توماس توخيل والإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام في مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

واحتاج الثنائي إلى تدخل باقي أعضاء الجهاز الفني واللاعبين لإبعادهم عن بعضهم البعض بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 2 -2 في وقت سابق من الشهر الجاري والتي تعرض كلاهما فيها للطرد، وفي الوقت الذي انتقد بعض المحللين سلوك الثنائي، إلا أن هافيرتز أكد أن ذلك يظهر الحماس لدى كلاهما.

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وقال اللاعب الألماني البالغ من العمر 23 عاما في تصريحات لقناة "سكاي سبورت ألمانيا" يوم الأربعاء: أعتقد أن ذلك كان رائعا، من المؤكد أنك لاحظت أن شيئا ما غير المباراة، وكلاعبين تلك المباريات تمنحك شعورا جيدا.

وأضاف أن الفريق حينما يشعر بأن مدربه يعطي كل ما لديه على خط التماس للفوز بالمباراة، فإن ذلك يكون بمثابة دافع كبير للاعبين.