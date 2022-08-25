أوراوا يهزم تشونبوك ويبلغ نهائي آسيا للمرة الرابعة

تأهل أوراوا ريد دايموندز الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته بالمسابقة عقب الإطاحة بتشونبوك الكوري الجنوبي بركلات الترجيح 3-1 يوم الخميس.



وفي استاد سايتاما تعادل البطلان السابقان 2-2 بعد وقت إضافي في نهائي منطقة شرق آسيا.



وعند اللجوء لركلات الترجيح تألق حارس أوراوا شوساكو نيشيكاوا بالتصدي لأول محاولتين ليقود الفريق الياباني لمواجهة بطل غرب آسيا على لقب البطولة.



وستبدأ أدوار خروج المغلوب بمنطقة الغرب في فبراير 2023.

وبلغ أوراوا النهائي 3 مرات سابقة في 2007، 2017 و2019.