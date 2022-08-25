الألماني تراب يرفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد

كشف كيفن تراب حارس آينتراخت فرانكفورت يوم الخميس أنه رفض عرضا للانضمام إلى مانشستر يونايتد وفضل البقاء مع بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم والذي سينافس بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وذكر تراب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: كانت هناك الكثير من الأقاويل في الأيام الماضية عن وجود اهتمام من مانشستر يونايتد، صحيح أنني تلقيت عرضا مكتوبا".
وأضاف: مانشستر يونايتد فريق عالمي وفكرت في الأمر ويمكن أن يتفهم الجميع ذلك، لكنني بالأمس أبلغت الناديين بأنني قررت البقاء في آينتراخت.
ويحرص إيريك تن هاغ مدرب يونايتد على الاستعانة بحارس آخر لفرض ضغط على الحارس الأساسي ديفيد دي خيا الذي كان نقطة ضعف واضحة في الخسارة 4-صفر من برنتفورد هذا الشهر.
وجمع يونايتد، الذي فشل في التأهل لدوري الأبطال هذا الموسم، ثلاث نقاط فقط من أول ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز من فوزه على ليفربول الأسبوع الماضي.
ولعب تراب (32 عاما) في صفوف باريس سان جيرمان من 2015-2018 واستقر في فرانكفورت عقب العودة لبلاده معارا في البداية، كما خاض ست مباريات دولية مع منتخب ألمانيا.
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