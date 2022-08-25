برشلونة في مجموعة الموت.. وهالاند يعود إلى دورتموند

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي عن وقوع برشلونة في مجموعة "الموت" إذ سيعود البولندي روبرت ليفاندوفسكي لمواجهة فريقه السابق بايرن ميونخ مجدداً بعد انتقاله الشهر الماضي، بينما سيلتقي النرويجي إرلينغ هالاند بزملائه لاعبي دورتموند من جديد.

ووقع برشلونة في أصعب مجموعة بالبطولة إلى جانب بايرن ميونخ وإنتر ميلان وفيكتوريا بلزن التشيكي، فيما سيلتقي مانشستر سيتي بإشبيلية وبوروسيا دورتموند وكوبنهاغن الدنماركي.

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وتحتوي المجموعة الثامنة على الكثير من المواجهات المنتظرة، إذ تضم باريس سان جيرمان ويوفنتوس الإيطالي وبنفيكا البرتغالي ومكابي حيفا الإسرائيلي.

وجاءت مجموعة البطل ريال مدريد متوسطة، بعدما ضمت إلى جانبه لايبزيغ الألماني وشاختار دونيتسك الأوكراني وسيلتك الأسكتلندي.

ويعود ليفربول لمواجهة نابولي للمرة الثالثة في 4 أعوام بعدما وقعا في المجموعة الأولى بجانب أياكس الهولندي ورينجرز الأسكتلندي.

وضمت المجموعة الثانية كلاً من بورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن وكلوب بروج البلجيكي، فيما حل آينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي في المجموعة الرابعة بجانب توتنهام الإنجليزي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي ومرسيليا الفرنسي.

وتضم المجموعة الخامسة كلاً من ميلان الإيطالي، تشيلسي الإنجليزي، سالزبورغ النمساوي ودينامو زغرب الكرواتي.