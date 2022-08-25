برشلونة وسيتي يتعادلان في مباراة خيرية

تعادل مانشستر سيتي الإنجليزي مع برشلونة الإسباني 3-3 يوم الأربعاء في مباراة ودية على ملعب "كامب نو".
وتقدم مانشستر سيتي عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 21، قبل أن يدرك برشلونة التعادل عن طريق الغابوني أوباميانغ في الدقيقة 26.
وفي الدقيقة 66 نجح برشلونة في تسجيل هدف التقدم عن طريق فرينكي دي يونغ، قبل أن يدرك سيتي التعادل عن طريق كول بالمر في الدقيقة 70.
وسجل ممفيس ديباي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 79، وأدرك سيتي التعادل مجددا بضربة جزاء نفذها رياض محرز في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وخاض برشلونة مباراتين بالدوري الإسباني وحقق الفوز في مباراة وتعادل في الأخرى، فيما حقق مانشستر سيتي الفوز في مباراتين وتعادل بالثالثة في الدوري الإنجليزي.
-
رئيس سيتي التنفيذي: برناردو لن ينتقل إلى برشلونةأكد فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن لاعب خط الوسط برناردو سيلفا سيستمر ضمن صفوف ... رياضة عالمية
-
إيمري لا يستبعد انتقال فويث إلى برشلونةأكد أوناي إيمري المدير الفني لفريق فياريال الإسباني لكرة القدم، أن خوان فويث لاعب الفريق يريد البقاء في فياريال ولكنه يعلم أنه من الممكن أن ينضم ... رياضة عالمية
-
سانتي مينا.. عاشق شباك برشلونة ومدريد والمهدد بالسجنيتجه أغلب سكان مدينة فيغو الإسبانية والبالغ عددهم 481 ألفاً إلى العمل في قطاعي الصيد البحري وصناعة السيارات اللذين تشتهر بهما المدينة، أما الراغبون ... رياضة سعودية