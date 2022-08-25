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برشلونة وسيتي يتعادلان في مباراة خيرية

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دي يونغ سيتي برشلونة ألفاريز
دي يونغ يحاول قطع الكرة من الأرجنتيني ألفاريز لاعب مانشستر سيتي

برشلونة وسيتي يتعادلان في مباراة خيرية

برشلونة - د ب أ

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تعادل مانشستر سيتي الإنجليزي مع برشلونة الإسباني 3-3 يوم الأربعاء في مباراة ودية على ملعب "كامب نو".

وتقدم مانشستر سيتي عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 21، قبل أن يدرك برشلونة التعادل عن طريق الغابوني أوباميانغ في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 66 نجح برشلونة في تسجيل هدف التقدم عن طريق فرينكي دي يونغ، قبل أن يدرك سيتي التعادل عن طريق كول بالمر في الدقيقة 70.

وسجل ممفيس ديباي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 79، وأدرك سيتي التعادل مجددا بضربة جزاء نفذها رياض محرز في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وخاض برشلونة مباراتين بالدوري الإسباني وحقق الفوز في مباراة وتعادل في الأخرى، فيما حقق مانشستر سيتي الفوز في مباراتين وتعادل بالثالثة في الدوري الإنجليزي.

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