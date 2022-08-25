برشلونة يعلن إعارة الفرنسي أومتيتي إلى ليتشي

أعلن فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الخميس توصله لاتفاق مع نادي ليتشي الإيطالي يفيد بانتقال الفرنسي صامويل أومتيتي للنادي الإيطالي على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 20230.
وذكر برشلونة في البيان الذي أصدره على موقعه الإلكتروني أنه لا يوجد خيار يتيح لفريق ليتشي شراء اللاعب بشكل نهائي مع نهاية الإعارة.
وفاز فريق ليتشي بدوري الدرجة الثانية الإيطالي في الموسم الماضي وصعد حاليا ليلعب في دوري الدرجة الأولى.
وانضم أومتيتي لبرشلونة في صيف 2016 قادما من نادي ليون الفرنسي، وفي المواسم الستة التي خاضها مع الفريق شارك اللاعب في 133 مباراة من بينها 91 مباراة في الدوري الإسباني و22 مباراة بدوري أبطال أوروبا.
وفقد أومتيتي خانته في دفاع برشلونة عقب كأس العالم الأخيرة التي فاز بها مع منتخب بلاده، إثر سلسلة من الإصابات، إذ لعب مباراة واحدة مع الفريق الموسم الماضي.
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