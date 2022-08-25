بعد 36 عاماً.. ماتيوس يعيد قميص مارادونا

عاد قميص الأسطورة دييغو أردماندو مارادونا، والذي ارتداه في نهائي كأس العالم 1986 بالمكسيك إلى الأرجنتين وذلك بفضل النجم الألماني السابق لوثار ماتيوس.
وأعاد ماتيوس القميص في حفل خيري أقيم في السفارة الأرجنتينية في مدريد، وسيتم عرضه في معرض أساطير كرة القدم والذي سيكون مقره الدائم في العاصمة الإسبانية.
وتبادل مارادونا وماتيوس القمصان في نهائي كأس العالم 1986 بالمكسيك، عندما فازت الأرجنتين 3 - 2، إذ كان الألماني مكلفاً بمراقبة النجم الأرجنتيني، لكن الأخير مرر تمريرة رائعة إلى زميله بوروتشاغا ليسجل الأخير هدف الفوز في الدقيقة 83.
وقال ماتيوس خلال الحفل: لقد كان دائما شرف عظيم اللعب ضده لأنه كان الأفضل لقد كان مهما للغاية بالنسبة لي كلاعب وكشخص، سيبقى دائما في قلوبنا.
-
نجل مارادونا: ميسي أفضل إنسان لعب الكرة.. أبي لم يكن إنسانًايعتقد نجل الأسطورة الأرجنتينية الراحل، دييغو مارادونا، أن والده هو أعظم من لمس كرة القدم على الإطلاق، ولا تجوز مقارنته بأي لاعب، حتى وإن كان ليونيل ... رياضة
-
بيع قميص مارادونا الشهير بأكثر من 9 ملايين دولاربيع القميص الذي ارتداه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا عندما سجل هدفين شهيرين في مرمى إنجلترا في ربع نهائي مونديال 1986، بنحو 9,3 ... رياضة
-
أطباء مارادونا يواجهون خطر السجن لمدة تصل إلى 25 عاماًأعلن قاض يوم الأربعاء أن ثمانية أفراد من الطاقم الطبي سيحاكمون في الأرجنتين بتهمة القتل غير العمد مع ظروف مشددة في نهاية التحقيق في وفاة أسطورة كرة ... رياضة عالمية