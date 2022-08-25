.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد 36 عاماً.. ماتيوس يعيد قميص مارادونا

  • الخط
مارادونا الأرجنتين ألمانيا
مارادونا خلال المباراة النهائية بين بلاده وألمانيا

بعد 36 عاماً.. ماتيوس يعيد قميص مارادونا

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عاد قميص الأسطورة دييغو أردماندو مارادونا، والذي ارتداه في نهائي كأس العالم 1986 بالمكسيك إلى الأرجنتين وذلك بفضل النجم الألماني السابق لوثار ماتيوس.

وأعاد ماتيوس القميص في حفل خيري أقيم في السفارة الأرجنتينية في مدريد، وسيتم عرضه في معرض أساطير كرة القدم والذي سيكون مقره الدائم في العاصمة الإسبانية.

وتبادل مارادونا وماتيوس القمصان في نهائي كأس العالم 1986 بالمكسيك، عندما فازت الأرجنتين 3 - 2، إذ كان الألماني مكلفاً بمراقبة النجم الأرجنتيني، لكن الأخير مرر تمريرة رائعة إلى زميله بوروتشاغا ليسجل الأخير هدف الفوز في الدقيقة 83.

وقال ماتيوس خلال الحفل: لقد كان دائما شرف عظيم اللعب ضده لأنه كان الأفضل لقد كان مهما للغاية بالنسبة لي كلاعب وكشخص، سيبقى دائما في قلوبنا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد مناورات الصين.. تايوان تعتزم زيادة ميزانيتها العسكرية لمستوى غير مسبوق بعد مناورات الصين.. تايوان تعتزم زيادة ميزانيتها العسكرية لمستوى غير مسبوق
اكتشف المزيد