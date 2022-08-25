بنزيمة يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

فاز الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب أوروبي في الحفل الذي أقيم يوم الخميس بإسطنبول التركية، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، بينما حاز مدربه كارلو أنشيلوتي جائزة أفضل مدرب والإسبانية أليكسا بوتياس لاعبة برشلونة جائزة أفضل لاعبة كرة قدم.

ولعب بنزيمة دوراً محورياً في فوز فريقه بثنائية الدوري ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعدما تألق في المباريات الإقصائية، كما سجل في المباراة النهائية لبطولة السوبر الأوروبي أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني.

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وقاد أنشيلوتي ريال مدريد إلى مجموعة من البطولات الموسم الماضي وهي الدوري الإسباني والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا وأخيراً السوبر الأوروبي.



ويأتي اختيار الفرنسي البالغ 34 عاماً كأفضل لاعب في القارة العجوز خلفاً للإيطالي جورجينيو الذي نالها العام الماضي، ليعزز حظوظه في نيل الجائزة الأهم وهي الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والمقرر منحها من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في 17 أكتوبر.