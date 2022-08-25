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دياز عن بداية ليفربول: ليست مشكلة

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لويس دياز ليفربول مكتومناي مانشستر يونايتد
دياز في المباراة التي خسرها فريقه أمام مانشستر يونايتد

دياز عن بداية ليفربول: ليست مشكلة

ليفربول - رويترز

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يعاني ليفربول من انطلاقة متواضعة بالدوري الإنجليزي الممتاز وفشل في تحقيق أي فوز في أول ثلاث مباريات لكن المهاجم لويس دياز يرى أن الموقف الحالي لا يمثل مشكلة لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب.

وأنهى ليفربول الموسم الماضي في المركز الثاني خلف البطل مانشستر سيتي لكنه يقبع في المركز 16 الآن بعد أن جمع نقطتين فقط من ثلاث مباريات.

وقال الكولومبي لمحطة "سكاي سبورتس": إنها بداية صعبة، ليست الانطلاقة التي أردناها، نحن فريق يقاتل لجمع ثلاث نقاط من كل مباراة. لن أقول إنها معضلة للاعبين أو للمدرب لكننا ندرك جميعا أننا بحاجة للتحسن.

وسيسعى وصيف بطل أوروبا لتحقيق انتصاره الأول بالموسم عندما يستضيف بورنموث الصاعد حديثا للأضواء السبت.

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