دياز عن بداية ليفربول: ليست مشكلة

يعاني ليفربول من انطلاقة متواضعة بالدوري الإنجليزي الممتاز وفشل في تحقيق أي فوز في أول ثلاث مباريات لكن المهاجم لويس دياز يرى أن الموقف الحالي لا يمثل مشكلة لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب.
وأنهى ليفربول الموسم الماضي في المركز الثاني خلف البطل مانشستر سيتي لكنه يقبع في المركز 16 الآن بعد أن جمع نقطتين فقط من ثلاث مباريات.
وقال الكولومبي لمحطة "سكاي سبورتس": إنها بداية صعبة، ليست الانطلاقة التي أردناها، نحن فريق يقاتل لجمع ثلاث نقاط من كل مباراة. لن أقول إنها معضلة للاعبين أو للمدرب لكننا ندرك جميعا أننا بحاجة للتحسن.
وسيسعى وصيف بطل أوروبا لتحقيق انتصاره الأول بالموسم عندما يستضيف بورنموث الصاعد حديثا للأضواء السبت.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
جماهير ليفربول بغضب: رحيل ماني كشف مستوى صلاحاعترف مشجعو ليفربول الإنجليزي في مواقع التواصل الاجتماعي عقب خسارة الفريق أمام مانشستر يونايتد 2-1 يوم الاثنين بافتقاد "الحمر" لساديو ماني، إذ رأى ... رياضة عالمية
-
روبرتسون: مشاكل ليفربول مستمرة منذ الموسم الماضيأكد آندرو روبرتسون أن ليفربول يجب أن يتوقف عن استقبال أهداف مبكرة بعد الخسارة 2-1 أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم ... رياضة عالمية
-
خسارة ليفربول تفسد إنجاز صلاح التاريخيحقق النجم المصري محمد صلاح رقماً تاريخياً يوم الاثنين عندما عادل رقم القائد ستيفن جيرارد كأكثر مسجلي الأهداف بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية