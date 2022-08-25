ديلي آلي ينتقل إلى بشكتاش التركي

أعلن إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس أن لاعب الوسط ديلي آلي انتقل لنادي بشكتاش التركي على سبيل الإعارة لموسم 2022-2023.



وانضم آلي إلى إيفرتون في يناير قادما من توتنهام هوتسبير في محاولة لإنعاش مسيرته لكن اللاعب البالغ عمره 26 عاما خاض 13 مباراة فقط في الدوري مع النادي المنتمي لمرسيسايد تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد وأخفق في هز الشباك أو صناعة الأهداف.



ولعب آلي 37 مباراة مع منتخب إنجلترا وشارك في كأس العالم 2018 لكنه لم يمثل بلاده منذ 2019.



وفاز آلي بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب شاب في موسمي 2015-2016 و2016-2017 لكنه أخفق في السنوات الأخيرة في استعادة بريقه حين سجل 51 هدفا وصنع 34 في الدوري الممتاز سابقا.

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