وست هام يقدم عرضاً للتعاقد مع البرازيلي باكيتا

كشف ديفيد مويز مدرب وست هام يونايتد يوم الأربعاء أن الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قدم عرضا للتعاقد مع البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وسط أولمبيك ليون الفرنسي.



وذكرت صحيفة أتليتيك أن وست هام يُ قدم عرضا بقيمة 40 مليون يورو إلى ليون من أجل التعاقد مع باكيتا الذي سجل تسعة أهداف ومرر ستة تمريرات حاسمة في 35 مباراة بالدوري الفرنسي الموسم الماضي.



وقال مويز للصحفيين قبل مواجهة فيبورغ الدنمركي في إياب تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي : لن أتحدث عنه لكن يمكنني أن أقول لكم أننا قدمنا عرضا للتعاقد معه، يمكنه اللعب كمهاجم وصانع لعب ويلعب كمهاجم غير صريح مع البرازيل في كثير من الأحيان. أعتقد أنه لاعب جيد حقا.



وتعاقد وست هام مع المدافع إيمرسون بالميري من تشيلسي يوم الثلاثاء الماضي ليصبح سابع صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الحالية، لكن مويز قال إنهم عانوا من أجل التعاقد مع أهدافهم الخاصة في فترة الانتقالات لأن اللاعبين لا يعتبرون النادي كبيرا.



وواصل: هل فقدنا عدة أهداف من التي حددناها؟ ربما سأقول نعم. لقد قدمنا عروضا للكثير من اللاعبين.

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