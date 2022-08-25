"الحالة الذهنية" تبعد فوفانا عن مباراة تشيلسي وليستر

أكد بريندان روجرز مدرب ليستر سيتي، يوم الخميس، أن المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا المطلوب في تشيلسي لن يلعب أمام الفريق اللندني مطلع الأسبوع، لأنه "ليس في حالة ذهنية جيدة".



وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ليستر رفض ثلاثة عروض من تشيلسي لشراء فوفانا البالغ من العمر 21 عاما، حيث ورد أن آخر عرض بلغت قيمته 70 مليون جنيه إسترليني.



وقال روجرز للصحافيين قبل التوجه يوم السبت لملاقاة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في ستامفورد بريدج: لن يكون متاحا لهذه المباراة. يتدرب مع فريق تحت 23 عاما، لست متأكدا إذا كان تشيلسي سيقدم عرضا آخر. تركيزي ينصب على اللاعبين الذين أملكهم في الفريق. لن أهدر وقتي وطاقتي في التفكير في الأمر. سيحسم الناديان هذه المسألة، لكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي دائما هو الالتزام وأن يحرص اللاعبون على الالتزام بقيم وأخلاقيات الفريق.



وختم: إذا لم يكونوا في الإطار الذهني الصحيح، فعلينا المضي قدما. ستنتهي فترة الانتقالات قريبا وبعد ذلك ستصبح الأمور أكثر وضوحا.

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