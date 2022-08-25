 منتخب البرازيل يحافظ على صدارة تصنيف "فيفا"

حافظ منتخب البرازيل على موقعه في صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برصيد 1837.56 نقطة يليه منتخب بلجيكا في المركز الثاني برصيد 1821.92 نقطة، بحسب أحدث نسخة والتي صدرت يوم الخميس.
وجاء منتخب الأرجنتين في المركز الثالث ثم فرنسا في المركز الرابع وإنجلترا في المركز الخامس وإسبانيا في المركز السادس وإيطاليا في المركز السابع وهولندا في المركز الثامن والبرتغال في المركز التاسع والدنمارك في المركز العاشر.
وحافظ منتخب السنغال بطل إفريقيا على صدارة تصنيف المنتخبات الأفريقية يليه منتخب المغرب في المركز الثاني وتونس في المركز الثالث ونيجيريا في المركز الرابع والكاميرون في المركز الخامس ومصر في المركز السادس.
وظل منتخب إيران في صدارة تصنيف المنتخبات الآسيوية يليه منتخب اليابان ثم كوريا الجنوبية في المركز الثالث وأستراليا في المركز الرابع وقطر في المركز الخامس والسعودية في المركز السادس والإمارات في المركز السابع.
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