بيبي صفقة أرسنال القياسية ينضم إلى نيس معاراً

أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس أن نيكولاس بيبي الذي انضم إليه في 2019 في صفقة قياسية للنادي انتقل إلى نيس على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وكان أرسنال تعاقد مع بيبي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني بحسب تقارير صحفية في 2019 قادما من ليل لكنه عانى للارتقاء لمستوى الطموحات وسجل 27 هدفا في 112 مباراة مع النادي الإنجليزي.

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ويلعب الجناح بانتظام مع منتخب ساحل العاج لكنه أخفق في اثبات نفسه في التشكيلة الأساسية لفريق المدرب ميكل أرتيتا وكان يشارك في معظم الأحيان كبديل ويرتبط بيبي البالغ عمره 27 عاما بعقد مع أرسنال حتى 2024 وقال نيس إن عقد الإعارة لا يتضمن بندا للشراء.

واستمتع بيبي بسجل جيد مع ليل في الدوري الفرنسي حيث سجل 37 هدفا في 79 مباراة. وفي آخر مواسمه مع ليل سجل 22 هدفا وصنع 11 في الدوري.

ولم يشارك في أي مباراة من المواجهات الثلاث التي خاضها أرسنال حتى الآن في الدوري هذا الموسم والتي فاز بها فريق المدرب أرتيتا كلها ليتصدر الترتيب ويحتل نيس المركز 16 في الدوري الفرنسي دون أي انتصار بعد ثلاث مباريات.