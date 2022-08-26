دوري المؤتمر: تأهل فياريال ووست هام وفيورنتينا إلى المجموعات

وضع وست هام خلفه بدايته المتعثرة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وبلغ دور المجموعات من مسابقة "كونفرنس ليغ" وذلك بفوزه على مضيفه فيبورغ الدنماركي 3-صفر يوم الخميس في إياب الدور الفاصل.

وكان فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز حسم لقاء الذهاب في لندن بنتيجة 3-1، ثم جدد فوزه يوم الخميس على منافسه النرويجي بفضل ثلاثية الوافد الجديد الإيطالي جانلوكا سكاماكا والجزائري الدولي سعيد بن رحمة والتشيكي توماش سوتشيك.

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وعلق لاعب الوسط الإسباني بابلو فورنالس على التأهل، قائلاً لموقع النادي "إنه أمر هائل بالنسبة لنا أن نتواجد في دور المجموعات. نحن نقاتل كل عام من أجل مشجعينا للتواجد على الساحة الأوروبية ولم يكن بإمكاننا التفريط بهذه الفرصة".

وتابع "كنا ندرك بأن اللعب في هذه الأجواء سيكون صعباً ولم يكن السهل القدوم الى هنا واللعب أمام جمهور كان يدرك على الأرجح بأنه من الصعب (على فريقه) التأهل لكنه واصل مؤازرته لفريقه بكل ما لديه. لم يكن الأمر سهلاً".

وتقام قرعة دور المجموعات الجمعة بوجود فيورنتينا الإيطالي وكولن الألماني اللذين حجزا أيضاً بطاقتيهما بتعادل الأول مع مضيفه تفنتي الهولندي صفر-صفر بعد فوزه ذهاباً 2-1، وفوز الثاني على مضيفه فيهيرفار المجري 3-صفر ليعوض خسارته ذهاباً على أرضه 1-2.

كما تأهل نيس الفرنسي لكن بعدما احتاج الى التمديد أمام ضيفه مكابي تل أبيب الإسرائيلي للفوز 2-صفر، بعد انتهاء الوقت الأصلي بتقدمه 1-صفر وهي نفس نتيجة خسارته ذهاباً.

ويدين نيس بتأهل الى الشاب أليكسيس بيكا بيكا الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 113، بعدما كان أليكسيس كلود-موريس صاحب الهدف الأول في الدقيقة 25 من المباراة التي أكملها فريقه بعشرة لاعبين في آخر 5 دقائق من الشوط الإضافي الأول والشوط الإضافي الثاني بعد طرد أمين غويري بالانذار الثاني.

وجدد فياريال الإسباني تفوقه على مضيفه هايدوك سبليت الكرواتي 2-صفر، بعدما فاز ذهاباً على أرضه 4-2، والأمر ذاته ينطبق على ألكمار الهولندي الفائز على مضيفه جيل فيسنتي البرتغالي 2-1 بعدما تغلب عليه ذهاباً 4-صفر.

وبعد فوزه ذهاباً خارج الديار 1-صفر، احتاج أندرلخت البلجيكي الى ركلات الترجيح (3-1) لتخطي ضيفه يونغ بويز السويسري نتيجة انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتخلفه صفر-1، وهي نفس نتيجة فوزه ذهاباً.

وخطف ستيوا بوخارست الروماني بطاقته في الوقت القاتل بتسجيله هدف الفوز 3-1 على مضيفه فايكينغ النروجي في الوقت بدل الضائع، متجنباً بذلك خوض التمديد نتيجة خسارته ذهاباً على أرضه 1-2.