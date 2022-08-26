نيوكاسل يتعاقد مع السويدي إيساك في صفقة تاريخية للنادي

أعلن نيوكاسل يونايتد عن ضم ألكسندر إيساك من ريال سوسيداد بعقد طويل الأجل يوم الجمعة ليكسر النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رقمه القياسي في الانتقالات للحصول على خدمات مهاجم السويد.

ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن نيوكاسل دفع نحو 59 مليون جنيه إسترليني من أجل إيساك (22 عاما).

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وحطم نيوكاسل رقمه القياسي حين ضم برونو غيمارايش في يناير الماضي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني وأصبح إيساك رابع صفقة يبرمها نيوكاسل في الموسم الجديد بعد نك بوب ومات تارغت وسفين بوتمان.

وقال إيساك في بيان "إنه ناد عظيم وتاريخي ويحب أي لاعب أن يمثله ويلعب أمام جماهيره المذهلة ولهذا أحببت المجيء إلى هنا وكذلك بسبب مشروع النادي الذي أؤمن به أعتقد أن نيوكاسل يلعب بطريقة جذابة جدا وأود أن أشكل جزءا من النادي".

ويشكل إيساك ركيزة أساسية في هجوم السويد وخاض 37 مباراة دولية وسجل تسعة أهداف منذ انطلاقته في 2017، بينما أحرز 44 هدفا في 132 مباراة مع سوسيداد ويحتل نيوكاسل المركز السادس في الدوري بعد ثلاث جولات وسيواجه ولفرهامبتون واندررز بعد يوم الأحد.