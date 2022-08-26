يوفنتوس يستعير البولندي ميليك من مارسيليا

كشف نادي يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة أنه تعاقد ولمدة عام واحد على سبيل الإعارة مع الهاجم البولندي أركاديوش ميليك لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وأضاف يوفنتوس أن عقد الإعارة يتضمن بندا يتيح له شراء اللاعب البولندي مقابل سبعة ملايين يورو تسدد خلال ثلاث سنوات إلى جانب مبلغ إضافي يصل إلى مليوني يورو ويتعلق بمستوى أداء اللاعب.

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وأكد يوفنتوس أنه دفع ميلوني يورو مقابل إبرام صفقة الإعارة "إلى جانب تميزه في القوة البدنية فإن ميليك مهاجم بارع في ألعاب الهواء وهو فوق كل ذلك يمثل خطورة في منطقة الجزاء. ميليك قلب هجوم صاحب لمسة تهديفية".

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن يوفنتوس كان يسعى لتعزيز خط هجومه بالتعاقد مع ممفيس ديباي لاعب برشلونة لكنه فشل في ذلك بسبب المبلغ الذي طلبه النادي الإسباني.

وسبق لميليك (28 عاما) اللعب في الدوري الإيطالي حيث أمضى أربعة أعوام ونصف في صفوف نابولي الذي شارك معه في 120 مباراة وأحرز نحو 60 هدفا.

وانضم ميليك إلى مارسيليا معارا لعام ونصف في يناير 2021 قبل أن يتحول الارتباط إلى تعاقد دائم في نهاية الموسم الماضي.

ولعب ميليك أيضا 63 مباراة دولية لمنتخب بولندا وأحرز 16 هدفا دوليا لبلاده وفي يوفنتوس ينضم ميليك إلى مواطنه حارس المرمى فويتشيخ تشيزني.