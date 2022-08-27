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أرسنال يخطف الفوز من فولهام

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أرسنال فولهام
من لقاء أرسنال وفولهام

أرسنال يخطف الفوز من فولهام

لندن - د ب أ

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قلب أرسنال تأخره بهدف أمام ضيفه فولهام، إلى فوز 2 -1، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 12 نقطة، بعد تحقيقه الفوز الرابع على التوالي، متقدما بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وبرايتون صاحب المركز الثالث.

وتقدم فولهام عن طريق ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 56، قبل أن يدرك مارتن أوديغارد التعادل لأرسنال في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 85 سجل المدافع البرازيلي غابرييل الهدف الثاني لأرسنال.

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