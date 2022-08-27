تحديد موعد مواجهة برشلونة وبايرن ميونخ

يتواجه برشلونة الإسباني مع مضيفه بايرن ميونيخ الألماني في أقوى مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، الثلاثاء 13 سبتمبر المقبل ضمن الجولة الثانية، بحسب البرنامج المعلن السبت من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

وقبل هذه المباراة المنتظرة، يستهل بطل ألمانيا مشواره في المسابقة القارية الأولى في 7 سبتمبر على أرض إنتر الإيطالي في ميلان، ضمن مجموعة ثالثة حديدية، تضمّ أيضاً فيكتوريا بلزن التشيكي.

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وفي 6 أسبتمبر، يستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه على أرض سلتيك الاسكتلندي، في مجموعة سادسة تضمّ لايبزيغ الألماني وشاختار دانييتسك الأوكراني.

وفي الوقت عينه، يتواجه باريس سان جرمان الفرنسي ونجومه مع يوفنتوس الإيطالي في ملعب "بارك دي برانس" بباريس حيث قد يعود الأرجنتيني المخضرم أنخل دي ماريا لمواجهة زملائه السابقين، ضمن مجموعة ثامنة تضمّ أيضاً بنفيكا البرتغالي ومكابي حيفا الإسرائيلي.

وتقام نسخة هذه السنة في جدول زمني ضيق، بسبب تنظيم مونديال قطر على مشارف فصل الشتاء (بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر). وتقام المرحلة السادسة الأخيرة من دور المجموعات في 1 و2 نوفمبر.