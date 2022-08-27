روما يتعادل مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي

تعادل روما مع مضيفه يوفنتوس 1 - 1، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم يوفنتوس في الدقيقة الأولى عن طريق مهاجمه الصربي دوسان فلاهوفيتش، قبل أن يدرك تامي أبراهام التعادل لروما في الدقيقة 69.
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ورفع روما رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف لاتسيو المتصدر بنفس الرصيد من النقاط، فيما رفع يوفنتوس رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس.
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