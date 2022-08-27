غوارديولا يحذر من ثنائية فودين وهالاند

يتوقع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم أن تتطور بمرور الوقت شراكة كاسحة بين لاعب الوسط فيل فودين والمهاجم إرلينغ هالاند.
وأحرز النرويجي الدولي هالاند ثلاثة أهداف وأسهم في فرصة تهديف واحدة في أربع مباريات خاضها في جميع المنافسات مع سيتي منذ انضمامه إليه قادما من بروسيا دورتموند الألماني قبل بداية الموسم الحالي.
وقال غوارديولا إن لاعبي فريقه بدأوا في الاعتياد على اللعب إلى جانب مهاجم صريح وإن هذه التجربة ستتعزز مع مرور الوقت وخوض المزيد من المباريات في ظل وجود هالاند في الخط الأمامي.
وقال المدرب الإسباني للصحافيين قبل مباراة فريقه في الدوري الممتاز أمام كريستال بالاس في وقت لاحق يوم السبت: هي مسألة وقت فقط وخوض المزيد من المباريات معاً والاعتياد على ذلك.
وفي فوز سيتي على أرضه 4-صفر على بورنموث وتعادله 3-3 مع نيوكاسل يونايتد اقترب فودين من التسجيل مرتين من خلال التسديد من الجانبين بينما كان هالاند في وضع جيد في المنتصف.
وأكد غوارديولا أن فودين سيرى الإعادة وسيدرك وجود هالاند وسيتصرف بناء على ذلك في المستقبل.
وبعد أول ثلاث جولات من الموسم يحتل سيتي المركز الثاني بين فرق الدوري الممتاز بعد أرسنال المنفرد بالمقدمة.
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