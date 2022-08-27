لاتسيو يضرب إنتر بثلاثية في "أولمبيكو"

فاز فريق لاتسيو على ضيفه إنتر ميلان 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز أودينيزي على مونزا 2 - 1.
وتقدم لاتسيو بهدف سجله فيليبي أندرسون في الدقيقة 40 وتعادل إنتر ميلان عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 51 ثم سجل لويس ألبيرتو الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 75 قبل أن يسجل بيدرو رودريجيز الهدف الثالث للاتسيو في الدقيقة 86.
ورفع لاتسيو رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد إنتر ميلان عند ست نقاط في المركز الرابع.
وفي المباراة الثانية، قلب فريق أودينيزي تأخره أمام مضيفه مونزا لفوز 2 - 1.
وتقدم فريق مونزا بهدف سجله أندريه كولباني في الدقيقة 32 وتعادل أودينيزي عن طريق بيتو في الدقيقة 36 قبل أن يسجل ينوما أودوجي هدف الفوز في الدقيقة 77. ورفع أودينيزي رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر، وظل فريق مونزا بلا رصيد في قاع الترتيب.
-
يوفنتوس يخسر في آخر مبارياته.. ولاتسيو يتأهل لـ "الأوروبي"لحق لاتسيو بقافلة المتأهلين إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي بالموسم المقبل اثر تعادله الثمين 3- 3 على فيرونا يوم السبت في المرحلة الثامنة ... رياضة عالمية
-
في ليلة وداع كيليني وديبالا.. يوفنتوس يتعادل مع لاتسيوسقط يوفنتوس في فخ تعادل مخيب أمام ضيفه لاتسيو 2-2 في أمسية وداع نجميه جورجو كييليني والأرجنتيني باولو ديبالا الإثنين في ختام المرحلة السابعة والثلاثين ... رياضة عالمية
-
ساري يمدد عقده مع لاتسيو حتى 2025جدد ماوريسيو ساري مهمته التدريبية مع نادي لاتسيو الإيطالي حتى العام 2025، بحسب ما أعلن الفريق يوم الخميس.ووافق مدرب تشلسي الإنجليزي ويوفنتوس ونابولي ... رياضة