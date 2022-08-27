ليفربول يمزق شباك بورنموث بـ 9 أهداف.. ويعادل الرقم القياسي

انتزع ليفربول فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بشكل مذهل عندما عادل الرقم القياسي لأكبر فوز في حقبة الدوري الممتاز بسحق ضيفه بورنموث 9-صفر في أنفيلد يوم السبت.
وفرض صاحب الأرض هيمنته بفضل تقدمه بهدفين في أول ست دقائق عبر لويز دياز وهارفي إليوت.
وسدد الظهير ترينت ألكسندر-أرنولد كرة مذهلة في الشباك ليتقدم ليفربول 3-صفر في أول 28 دقيقة، وبعد ذلك بثلاث دقائق هز روبرتو فيرمينو الشباك.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد نجح ليفربول في تعزيز تفوقه بهدف خامس قبل الاستراحة بضربة رأس من فيرجيل فان دايك.
وزاد كريس ميفام من مأساة بورنموث عند وضع الكرة بالخطأ في مرماه في الشوط الثاني.
وجعل فيرمينو النتيجة 7-صفر، قبل أن يزيد الوافد الجديد البديل فابيو كارفاليو من آمال تحقيق رقم قياسي.
ووضع دياز الكرة في الشباك بضربة رأس قبل خمس دقائق من النهاية ليصبح ليفربول قريبا من أن يكون أول فريق يحرز عشرة أهداف في مباراة واحدة في الدوري الممتاز. وأضاع ليفربول عدة فرص، لينجو بورنموث من كارثة أكبر.
-
أرسنال يتطلع لمواصلة انتصاراته.. وليفربول يستهدف بورنموثيأمل ليفربول أن يطلق موسمه بعد البداية البطيئة وذلك حين يستقبل بورنموث يوم السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم فيما يسعى أرسنال ... رياضة عالمية
-
دياز عن بداية ليفربول: ليست مشكلةيعاني ليفربول من انطلاقة متواضعة بالدوري الإنجليزي الممتاز وفشل في تحقيق أي فوز في أول ثلاث مباريات لكن المهاجم لويس دياز يرى أن الموقف الحالي لا يمثل ... رياضة عالمية
-
جماهير ليفربول بغضب: رحيل ماني كشف مستوى صلاحاعترف مشجعو ليفربول الإنجليزي في مواقع التواصل الاجتماعي عقب خسارة الفريق أمام مانشستر يونايتد 2-1 يوم الاثنين بافتقاد "الحمر" لساديو ماني، إذ رأى ... رياضة عالمية