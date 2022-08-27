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مانشستر يونايتد يهزم ساوثهامبتون ويقفز إلى المركز السادس

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ساوثهامتون مانشستر يونايتد
فرحة فريق مانشستر يونايتد بالهدف

مانشستر يونايتد يهزم ساوثهامبتون ويقفز إلى المركز السادس

لندن - د ب أ

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قفز فريق مانشستر يونايتد إلى المركز السادس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثاني في الموسم الجديد وتغلب على مضيفه ساوثهامبتون 1 - صفر يوم السبت في افتتاح المرحلة الرابعة من المسابقة.

وحسم مانشستر يونايتد المباراة لصالحه بهدف وحيد سجله برونو فيرنانديز في الدقيقة 55.

كان مانشستر يونايتد قد استهل مشواره في الموسم بهزيمتين أمام برايتون 1 - 2 وبرينتفورد صفر - 4، لكنه استعاد توازنه بالفوز في المرحلة الثالثة على ليفربول 2 - 1 ثم حقق اليوم انتصاره الثاني.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بذلك إلى ست نقاط، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند أربع نقاط.

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