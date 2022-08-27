28 ضحية للابورتا في عام ونصف

أجرت إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا تعديلات عديدة على قائمة الفريق الأول لكرة القدم، بعد تولي زمام الأمور في مارس 2021.

وخلال 18 شهرا تقريبا، عمل لابورتا على تغيير أكثر من 30 لاعبا في الفريق الكتالوني، في إطار سعيه لتحسين مستوى النادي الذي غاب الموسم الماضي عن منصة التتويج.

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1 – أومتيتي

اجتاز المدافع الفرنسي الفحص الطبي مع ليتشي، يوم الجمعة، وودع جماهير برشلونة، وسيدفع الفريق الإيطالي جزءا من راتبه مع مكافأة حسب المباريات التي سيلعبها خلال فترة إعارته لموسم واحد.

2 – كارليس ألينا

بعد مغادرته على سبيل الإعارة، تم نقله بشكل دائم إلى خيتافي صيف 2021 مقابل 5 ملايين يورو.

3 – داني ألفيش

عاد الظهير الأيمن البرازيلي لمساعدة الفريق في الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الفترة الثانية لألفيش استمرت نصف موسم فقط، وانتقل مجانا إلى المكسكيك.

4 – أداما تراوري

وصل اللاعب الإسباني إلى برشلونة على سبيل الإعارة في الشتاء الماضي من وولفرهامبتون، لكن بعد عدم إقناع المدرب تشافي، عاد إلى النادي الإنجليزي.

5 – أليكس كولادو

بعد مغادرته على سبيل الإعارة إلى غرناطة، وتم إرسال كولادو إلى إعارته الثانية ليلعب في صفوف إلتشي.

6 – كوتينيو

غادر صانع الألعاب البرازيلي برشلونة بعدما دفع أستون فيلا 20 مليون يورو.

7 – يوسف دمير

عاد النمساوي إلى رابيد فيينا في الشتاء الماضي بعد إعارة لم تلبِ التوقعات.

8 – إيمرسون

وصل الظهير البرازيلي إلى النادي الكتالوني في الصيف الماضي، وبعد أن لعب 3 مباريات فقط، تم نقله إلى توتنهام مقابل 25 مليون يورو.

9 – غريزمان

تم إعارة المهاجم الفرنسي إلى أتلتيكو مدريد لمدة موسمين، وفي نهاية الموسم لديهم خيار شراء إلزامي بقيمة 40 مليون يورو.

10 – إيليكس موريبا

غادر اللاعب الشاب إلى لايبزيغ الألماني مقابل 16 مليون يورو، بعدما رفض تجديد عقده مع برشلونة، ولعب الموسم الماضي مع فالنسيا معارا من النادي الألماني.

11 – إيناكي بينيا

عاد حارس المرمى إلى برشلونة ليكون بديلا لتير شتيغن، لكنه غادر في منتصف الموسم الماضي معارا إلى غلطة سراي التركي.

12 – جونيور فيربو

تم بيعه إلى ليدز يونايتد الإنجليزي في الصيف الماضي مقابل 15 مليون يورو.

13 – فيران جوتجلا

بعد موسم لعب فيه عدة مباريات مع برشلونة وفريقه الرديف، وقع فيران في الصيف الحالي لصالح بروج مقابل 5 ملايين يورو.

14 - كونراد دي لا فوينتي

انضم الصيف الماضي إلى مارسيليا مقابل 3 ملايين يورو، سيلعب هذا الموسم معارا لصالح أولمبياكوس اليوناني.

15 – لينغليه

يملك المدافع الفرنسي عقدا مع برشلونة حتى 2026، وتمت إعارته في الانتقالات الجارية إلى توتنهام.

16 – لوك دي يونغ

وصل المهاجم على سبيل الإعارة الموسم الماضي من إشبيلية، ووقع مع أيندهوفن هذا الصيف مقابل 3 ملايين يورو.

17 – ري ماناي

انتقل مجانا إلى واتفورد في الصيف الحالي بعدما تمت إعارته أيضا إلى إيزبيزا في الموسم الماضي.

18 – ماتيوس فرنانديز

أطلق برشلونة سراح اللاعب في صيف 2021، ووقع مع بالميراس ويقضي حاليا فترة إعارة مع أتلتيكو باراناينسي حتى نهاية العام.

19 – ميسي

بعدم عدم تمكنه من تجديد عقده، غادر الأسطورة ليونيل الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان.

20 – أوسكار مينغويزا

وقع المدافع هذا الصيف لفريق سلتا فيغو الإسباني في صفقة بلغت 3 ملايين يورو.

21 – خوان ميراندا

بعد بضعه أشهر قضاها معارا في بيتيس، انتقل خوان ميراندا إلى ذات الفريق في صيف 2021.

22 – مونشو

غادر برشلونة مقابل أقل من مليون يورو بقليل، ووقع لغرناطة ثم تمت إعارته إلى بلد الوليد الذي اشترى عقده فيما بعد.

23 – ترك نيتو

انتقل مجانا في الصيف الحالي إلى بورنموث مجانا.

24 – نيكو غونزاليز

جدد برشلونة عقد موهبته ثم أرسله على سبيل الإعارة إلى فالنسيا.

25 – ريكي بويغ

انتقل اللاعب الشاب إلى لوس أنجلوس غالاكسي مجانا ووقع حتى 2025.

26 – جان كلير توديبو

دفع نيس 8.5 مليون يورو الصيف الماضي لشراء عقده.

27 – ترينكاو

سيلعب فرانسيسكو معارا مع سبورتنغ لشبونة، بعدما شارك العام الماضي مع وولفرهامبتون معارا أيضا.

28 – موسى واجوي

تم إطلاق اللاعب هذا الصيف ووقع مع إتش إن كيه غوريسا.